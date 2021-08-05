"الزراعة" تواصل تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين في 8 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور علاء عزوز قطاع الإرشاد الزراعي، مواصلة القطاع وإداراته المختلفة، المرور على المحافظات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين في الحقول، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ حملات المرور هذا الأسبوع على 8 محافظات وتقديم الدعم الفني لمزارعيها.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تم تنفيذ حملات المرور من قبل مهندسي الإدارة على عدد من قرى محافظات: سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، الفيوم، كفرالشيخ، فضلا عن النوبارية، وذلك بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة.

وأشار عطا، إلى أنه تم التأكيد على المزارعين بأهمية استخدام الري بالتنقيط باستخدام الطرق العلمية الحديثة، وذلك خلال المرور على زراعات الموز بمحافظتي أسيوط وسوهاج، لمقاومة مرض تورد القمة وتبرقش الأوراق بمحصول الموز، فضلا عن ضرورة الفحص الدوري والرش بأحد المبيدات الحشرية المتخصصة لمكافحة الحشرات الثاقبة والماصة، والاعتدال في الري بعدم الإسراف أو التعطيش.

وأوضح أنه تم المرور على بعض زراعات نطاق (النهضة ومريوط) التابعتان للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالإسكندرية، فضلا عن مشاتل الخضر بمحافظة الفيوم، وذلك لمتابعة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعمل مشاتل إنتاج شتلات الخضر، وتم التنبيه على أصحاب المشاتل بنطاق الزيارة بالتعامل فقط مع الأصناف والهجن التجارية المسجلة فقط بوزارة الزراعة شراء التقاوى من مصدر موثوق به، وبمستند شراء، وأنه في حال التعامل مع تقاوي كسر محلي أن تكون معتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأوضح أن الحملات المرورية شملت أيضا المرور على حدائق الموالح بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، وزراعات المانجو في غرب النوبارية.

ومن جهته قال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه تم عقد ندوتين إرشاديتين، حول أهمية اتباع نظم الري الحديث في محافظتي بني سويف، والدقهلية، لتوعية المزارعين، بأهمية منظومة تحديث الري، والفوائد التي تعود عليهم من حيث زيادة الإنتاجية وترشيد استخدامات المياه.

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