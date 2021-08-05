برلماني: إهداء "درع الكراكة" للمشير طنطاوي تقديرا لمواقفه الوطنية الباسلة

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، بتسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس درع الكراكة حسين طنطاوي، للمشير محمد حسين طنطاوي وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوي سليمان، وذلك خلال حفل تدشين الكراكة بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

واعتبر رمزي، في بيان، اليوم، هذا الدرع بمثابة تقدير كبير للمشير محمد حسين طنطاوي ولمواقفه الوطنية والباسلة في الحفاظ على الدولة المصرية في مرحلة تاريخية مرت بها مصر موجهًا تحية قلبية للمشير محمد حسين طنطاوي لنجاحه الكبير الذي حققه مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال قيادته الحكيمة للدولة المصرية في أصعب المراحل التي مرت بها مصر بعد أحداث 25 يناير.

وقال الدكتور إيهاب رمزي، إن المشير محمد حسين طنطاوى لم يتردد لحظة في تحمل المسؤولية التاريخية لقيادة الدولة المصرية بكل شرف وإخلاص ووطنية مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف لحماية مصر في أصعب الظروف.