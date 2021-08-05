رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة العامة ببورسعيد

كتب- محمد غايات:

تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها، وذلك إنطلاقأً من توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير المناطق الحرة لإقامة مشروعات توفر فرص عمل حقيقية وتسهم في نمو الصادرات الخارجية للبلاد.

وشملت الجولة متابعة أعمال التطوير التي تتضمن رفع كفاءة الطرق وشبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل بالمناطق الحرة ورفع كفاءتها، كما تابع عبدالوهاب سير العمل بمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمركز والاستماع إلى أراء المتعاملين معه.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة وفقًا للجداول الزمنية المحددة وقيام الهيئة بتيسير كافة خدماتها للمستثمرين من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال أعمال التطوير، والتي ستسهم في سيولة حركة مستلزمات الإنتاج والبضائع بالمنطقة الحرة، وتقديم خدمات جديدة للعاملين بها، مما ينعكس على تحسين إنتاجيتهم، وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسع الاستثمارات القائمة.

وعقد المستشار محمد عبدالوهاب، لقاء مع مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وبحث اقتراحاتهم لدعم حركة الاستثمار، وخططهم لزيادة نسب التصدير للأسواق الخارجية، مؤكدًا مسئولية الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتيسير أعمالهم.

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث أوجه الدعم والتعاون مع المحافظة، حيث أوضح الغضبان أهمية الطفرة السياحية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا والتي ساهمت في تحويل بورسعيد إلى مدينة تصديرية إنتاجية كبرى.