رئيسا المعاهد الأزهرية وهيئة تعليم الكبار يبحثان آليات التعاون في المشروع القومي لمحو الأمية

كتب- محمود مصطفى:

التقىِ الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمقر القطاع بمدينة نصر.

وتناول اللقاءُ سبلَ تفعيلِ بروتوكول التعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية، والهيئة في إطار توجهات الدولة؛ لإعلان مصر خالية من الأمية في نهاية 2030، وتم التباحث حول آليات التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة وتحديد مجموعة من النقاط المشتركة للتعاون في المشروع القومي لمحو الأمية.

وحضر اللقاء، الشيخ أيمن عبدالغني-رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال- رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والدكتور حسن خليل-رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، المنسق العام لبرنامج تعليم الكبار، والدكتور يحيى السودة، مسؤول الملف بالقطاع، والدكتور محمد كامل مدير عام مكتب رئيس القطاع.

وتضمن اللقاء دعوة الدكتور سلامة داود لحضور احتفال الهيئة باليوم العالمي لمحو الأمية في 8/ 9/ 2021 بمقر الهيئة.