تحديث بروتوكول علاج كورونا.. 5 تصريحات لوزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي للجائحة



كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف استخراج شهادات التطعيم المميكنة.

وبعثت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمجموعة من الرسائل المهمة بشأن الوضع الوبائي وبروتوكولات علاج كورونا، وجاءت على النحو التالي:

1- خريطة الوضع الوبائي صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" بمصر.

2- تحدثت عن موقف توريد لقاحات "ساينوفارم" و"ساينوفاك"، و"سبوتنيك"، و"استرازينيكا"، بالإضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات "جونسون آند جونسون"، و"استرازينيكا"، و"فايزر" خلال شهر أغسطس الجاري.

3- أكدت أن المخزون الاستراتيجي من الأكسجين يصل إلى 3.3 مليون لتر.

4- أوضحت إجراء دراسة كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية على عقاري “Bamlanivimab plus Etesevimab”، والتي كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج.

5- تم التعاقد على العقارين المذكورين، وجار استقبال هذه الجرعات قريباً وإضافتها إلى بروتوكول العلاج.