وزير الزراعة: حصر تصنيف أراضي الدلتا الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس



كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة فإن الفريق الفني من وزارة الزراعة يواصل حصر وتصنيف وتقييم التربة لأراضي المشروع.

وأضاف القصير، في بيان، الخميس، أن حوالي 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتي الزراعة بجامعتتي القاهرة والإسكندرية يقومون بإجراء وتنفيذ الأنشطة الحقلية والميدانية والمعملية لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة 400 ألف فدان جديدة إضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة وذلك بالإضافة إلى المساحات التي سبق حصرها والمساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية وذلك استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومي العملاق.

وأكد القصير، على أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وأن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء من أجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.



جدير بالذكر أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل يستهدف زراعة حوالي مليون فدان منها في المرحلة الأولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتي تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الآن من مساحات إضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية إضافية من المصادر المذكورة.