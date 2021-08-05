محافظ القاهرة: إعادة استخدام منطقة عزبة أبوقرن في مخطط تلال الفسطاط

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة، على أن منطقة عزبة أبوقرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء 26 عقارا حتى الآن من إجمالي 1412 عقارا بالمنطقة ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع معا 1 و2 بحي السلام من إجمالي 4758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى في مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبوقرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية.

وأكد محافظ القاهرة، على أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز)، كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية.