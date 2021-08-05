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الجزار: أبراج "الداون تاون" ستخلق منطقة للتنمية بالعلمين الجديدة تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

10:54 ص الخميس 05 أغسطس 2021
الجزار: أبراج "الداون تاون" ستخلق منطقة للتنمية بالعلمين الجديدة تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

اجتماع وزير الإسكان


كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتي تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة التصميمات المقترحة لواجهات الأبراج التي يتم تنفيذها بالمشروع، ومناقشة عدد من الأمور الفنية، لدفع وتيرة العمل بهذا المشروع الكبير، وذلك بحضور ممثلي شركة "cscec" الصينية، واستشاري المشروع، ومسؤولي الوزارة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف وزير الإسكان، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهي في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دورا في منظومة العمران الساحلي.

وزير الإسكان عاصم الجزار العاصمة الإدارية الداون تاون العلمين الجديدة

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