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اليوم.. مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

08:20 ص الخميس 05 أغسطس 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٦ رحلة دولية إلى كل من (دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، واشنطن) ، و٢٠ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وطابا ومرسى علم وأسيوط وبرج العرب)، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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