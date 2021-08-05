بالتزامن مع حلول عودة الروس.. ننشر أسعار الغرف الفندقية شاملة تذاكر الطيران

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد السياحة الروسية، بالتزامن مع حلول عودة أولى الرحلات خلال أيام قليلة.

ورحبت شلبي، في تصريح لمصراوي، بقرب استئناف الرحلات الروسية قائلة: "السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة بعد غياب قرابة 6 سنوات"، لافتة إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستساعد في تنشيطها بصورة أسرع وأقوى، وبالتالي انتعاش الاقتصاد ككل.

من ناحيتها، أكدت غرفة المنشآت الفندقية، استعداد كافة الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، لاستقبال أولى الرحلات الروسية "شارتر" المقرر تسييرها يوم 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية.

وبدأت شركات الطيران الروسية، وضع جداول التشغيل الخاصة بها، لبدء تسيير رحلات شارتر إلى المنتجعات المصرية، في 9 أغسطس، وذلك بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية.

كما بدأت الشركات السياحية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات الروس، في التسويق للبرامج السياحية لزيارة مصر، في أعقاب موافقة السلطات الروسية البدء في تنظيم وتسيير رحلات طيران عارض أو منتظم لمطاري شرم الشيخ والغردقة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار شرم الشيخ:

ووفقاً لأسعار منظم الرحلات "بيبليو-جلوبوس" تبلغ تكلفة الرحلة لـ"فردين" مع الإقامة في فندق 3 نجوم في شرم الشيخ نحو 80،7 ألف روبل روسي، أي ما يوازي 1112 دولارا، شاملة تذاكر الطيران.

أما الإقامة في الفنادق ذات 4 نجوم تبلغ 82 ألف روبل روسي، أي ما يوازي "1125 دولارا".

وفي فندق 5 نجوم تبلغ 92.5 ألف روبل روسي، أي ما يوازي "1270 دولارا".

أسعار فنادق الغردقة:

تم طرح أسعار تقل قليلاً عن شرم الشيخ، باستثناء الفنادق ذات "النجومية الأعلى" وتبلغ قيمة الرحلة لفردين في فندق 3 نجوم نحو 78.3 ألف روبل أي ما يوازي “ 1075 دولارا".

أما فنادق 4 نجوم حوالي 83.1 ألف روبل، أي ما يوازي "1140 دولارا"، و5 نجوم حوالي 93.7 ألف روبل، "أي ما يوازي "1287 دولارا".

وحتى الآن، تم الإعلان عن 10 رحلات منتظمة في اتجاهات البحر الأحمر، وتعتبر الشركات الروسية أن هذا الحجم من الرحلات غير كاف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع بداية شهر يوليو الماضي، مرسوماً برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.