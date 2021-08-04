الجيزة: رفع 100 طن مخلفات و 33 حالة إشغال وصيانة أعمدة إنارة بالواحات والعياط

الجيزة: إيقاف 5 حالات تحويل من سكني لتجاري وبناء مخالف بهضبة الأهرام

كتب يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن مركز الواحات البحرية، نفذ حملات نظافة ورفع حوالي 100 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقرى التابعة بمدينة الباويطي.

وبحسب بيان اليوم، شملت الحملة، جهد مكثف بقرية القصر وتم رفع كافة مخلفات القمامة بمنطقة الدائري وشارع الوحدة المحلية وبعض الشوارع الفرعية وتم الدفع بالمكنسة ورفع الأتربة أسفل الأرصفة علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطى بمدينة الباويطي، وقام رجال الإنارة بصيانة كشافات ليد لنحو 15 كشاف بمدينة الباويطي وتركيب 12 كشاف ليد.

كما تمكنت حملة مكبرة من الإشغالات والمتابعة الميدانية من ضبط 33 حالة اشغال متنوعة بين 22 حالة باعة جائلين وترابيزات واستاندات وكراسي وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن مركز الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

وفي مركز العياط تم شن حملات موسعة لرفع المخلفات بالوحدات المحلية وذلك بمتابعة محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة اعمال النظافة والإنارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.