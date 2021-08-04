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وكيل الأزهر يستقبل مفتي أستراليا: نحرص على التواصل مع كل صاحب فكر ومنهج وسطي

11:42 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
وكيل الأزهر يستقبل مفتي أستراليا: نحرص على التواصل مع كل صاحب فكر ومنهج وسطي

جانب من الاستقبال

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الأربعاء، بمقر المشيخة، الدكتور سليم علوان، الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا، ‏لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.‏

وقال وكيل الأزهر إننا حريصون على أن يكون لنا امتداد مع كل صاحب فكر ومنهج وسطي، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة، مبينًا أن الأزهر استقبل هذا العام 533 طالبًا وطالبة من أبناء الجالية المسلمة بأستراليا ‏بمراحل التعليم المختلفة، بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى الدراسات العليا، وهذا العدد يدل على حرص أبناء الجالية ‏الإسلامية في أستراليا على تلقي العلوم الدينية والمنهج الأزهري وثقتهم الكبيرة فيه.‏

من جانبه قال الدكتور سليم علوان الحسيني، إن خوفنا على أبنائنا وعلى الأجيال ‏القادمة من أبناء الجالية المسلمة الاسترالية؛ جعلنا نتمسك بالمنهج الأزهري، فهو منهج الاعتدال ويدعو إلى السلام والمحبة وبناء ‏الأوطان، مضيفًا أن الأزهر يعمل على حماية أبناء المسلمين من التطرف ويحصنهم من التشدد والانحراف وذلك بفضل منهجه ‏الوسطي المستنير، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مؤكدًا على أن أوروبا تحتاج لفكر ومنهج الأزهر، ‏لترسيخ التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر.‏​

الدكتور محمد الضويني الأزهر مفتي أستراليا الدكتور سليم علوان

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