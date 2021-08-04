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"جالي الصفرا".. شريف مدكور يتعرض لأزمة صحية

11:25 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
"جالي الصفرا".. شريف مدكور يتعرض لأزمة صحية

شريف مدكور

كتبت- منال الجيوشي:

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تعرضه لأزمة صحية، إثر إصابته بـمرض "الصفراء".

وكتب "مدكور" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كنت خايف من كورونا.. جالي الصفرا، الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

وكان شريف مدكور قد كشف عن إصابته بمرض سرطان القولون في أبريل 2019، بعد خضوعه لعدة فحوصات طبية، وبعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال الورم، خضع لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاع.

ويعتبر شريف مدكور من أشهر مقدمي البرامج، وله عدد من البرامج الناجحة التي قدمها خلال مسيرته الإعلامية أبرزها: "شارع شريف"، "ساعة مع شريف"، وغيرها.

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شريف مدكور أزمة صحية مرض الصفراء

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