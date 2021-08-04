وكيل عربية النواب: "كيشو" رسم الفرحة علي وجوه المصريين

كتب - نشأت علي:

قال أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللاعب محمد إبراهيم كيشو، الفائز بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، رسم الفرحة علي وجوه المصريين .

وأضاف في بيان له، الأربعاء، إن الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الشباب، الذي أصر على السفر لليابان، كان لها تأثير قوي في نفوس اللاعبين الذين حصلوا علي ميداليات لمصر في تلك البطولة.

وأشار إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على ميداليات في الأولمبياد يجب أن يلقوا التكريم المناسب، خاصة أنهم رفعوا إسم مصر عاليا، ووضعونا على منصات التتويج في واحدة من أكبر المحافل الدولية، مشيدا بالآداء المبهر الذي اظهره اللاعب كيشو خلال منافسات المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كجم.

ولفت إلى أنه يحسب لوزير الشباب، أن بعثة مصر المشاركة في الأولمبياد هي أكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحادا رياضيا، وهو ما يدلل على أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب قامت بجهود غير مسبوقة خلال الاستعداد للأولمبياد متابعا:"الوزير يدير المنظومة بنجاح".

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