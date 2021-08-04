جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بقرية بشتيل بأوسيم

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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض المشروع.

وبحسب بيان اليوم، شدد نائب المحافظ، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ، مشروع محور ترعة الزمر بنطاق قرية بشتيل وحى شمال الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المحور وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ المشروع.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيا عمليات إصلاح طفح الصرف الصحي بشارع محمد مغاورى بقرية بشتيل، موجها بسرعة إجراء أعمال التطهير والتسليك لخط الصرف الصحي وسحب المياه في أسرع وقت ممكن.

والتقى نائب المحافظ، بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة علي مستوى المدينة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدورى ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.