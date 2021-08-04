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المهرجان القومي للمسرح يمد فترة تلقي المشاركات حتى نهاية أغسطس الجاري

09:16 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
المهرجان القومي للمسرح يمد فترة تلقي المشاركات حتى نهاية أغسطس الجاري

دار الأوبرا المصرية

كتب- مصراوي:

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الرابعة عشر 2021، والمقرر انعقادها في 27 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبلين، عن زيادة الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من أول يوليو 2020 حتى 31 أغسطس 2021، بدلاً من 30 يونيو 2021.

جاء القرار بسبب تداعيات تفشي فيروس (كورونا) التي أثرت سلبا على إنتاج الأعمال المسرحية، على أن تعود المواعيد المقررة بلائحة المهرجان بدءًا من الدورة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم استقبال وتلقي الأعمال المسرحية بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.

والمهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين هما: مسابقة للعروض المسرحية، وأخرى للمقال، وتنقسم إلى: "النقدي التطبيقي" و"الدراسة النظرية".

أما الجهات التي يحق لها الاشتراك في مسابقة العروض المسرحية فهي: البيت الفني للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى الجهات الإنتاجية: مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالي للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسي ومنظمات المجتمع المدني وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالي.

المهرجان القومي للمسرح فيروس كورونا الأعمال المسرحية

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