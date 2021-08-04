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ميزة مختلفة.. مصدر يكشف موعد الانتهاء من تطبيق "جواز السفر الصحي"

08:16 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
ميزة مختلفة.. مصدر يكشف موعد الانتهاء من تطبيق "جواز السفر الصحي"

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة إنه من المقرر الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر لمصراوي أن هذا التطبيق يعد جواز سفر صحيا إلكترونيا، يستخدمه المواطن خلال سفره خارج مصر بالمطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق الذي يتعرف على شهادة التطعيم باللقاح المعتمدة الخاصة بالمسافر.

ويتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح).

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحميل التطبيق عبر الهواتف، ودفع الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية أو الفيزا والمحافظ الإلكترونية.

وكشف المصدر عن إضافة ميزة إلى هذا التطبيق، وهي إتاحة خاصية "promote mode"، والتي تتيح معرفة الحاصلين على اللقاح في أي تجمع من التجمعات، أو داخل أي منشأة، وإظهار لون واحد من الألوان السابق ذكرها، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

هالة زايد وزارة الصحة جواز السفر الصحي جواز سفر صحي إليكتروني

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