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الأزهر: 60 ألفا عدد المتقدمين للالتحاق بالأروقة.. والسبت آخر موعد لتلقي الطلبات

08:09 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
الأزهر: 60 ألفا عدد المتقدمين للالتحاق بالأروقة.. والسبت آخر موعد لتلقي الطلبات

الدكتور عبد المنعم فؤاد

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الجامع الأزهر، استمرار تلقي طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية حتى مساء السبت المقبل، بموجب ما تم الإعلان عنه مسبقا من فتح باب التقديم لمدة شهر، لقبول دفعة جديدة للدراسة بالأروقة بالمحافظات والتي تتجاوز ٣٠ في ١٩ محافظة.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إن عدد المتقدمين حتى الآن ال ٦٠ ألفًا على مستوى ١٩ محافظة، موضحًا أن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها هي "القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه الدائم على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

والدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.

رابط التسجيل:

https://www.azhar.eg/form?fid=119

رابط الإعلان على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك:

https://www.facebook.com/447420382085228/posts/1915972558563329/

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأروقة الأزهرية يرجى زيارة صفحة الأروقة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/alruwaq/index.htm

الدكتور عبد المنعم فؤاد الجامع الأزهر الالتحاق بالأروقة الأزهرية

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