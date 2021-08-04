Masrawy logo white

ملوخية وكشري وفتة.. السياحة: ندوة تثقيفية بكندا عن أشهر الأكلات المصرية

06:50 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، نظّم ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الأكلات المصرية، والمطبخ المصري الذي يعتبر من أكثر المطابخ عراقة حيث يضم العديد من الأكلات الشهية التي تحمل الطابع الشعبي الخاص، وذلك تحت عنوان "الطبخ الحي لأكلات مصرية.. من قلب الفنادق في مصر".

وبحسب بيان اليوم، شارك في الندوة التي جاءت في إطار فعاليات شهر التراث المصري في أونتاريو، والترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا، نخبة من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف مقاطعات كندا.

وخلال الندوة، تم إعداد مجموعة متنوعة من أشهر الأكلات المصرية مثل الكشرى، والملوخية، والفتة باللحم، من خلال البث الحي من ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم بمحافظات كل من الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

كما قام مديري العموم و التسويق بهذه الفنادق باستعراض عرض تقديمي ترويجي عن المنتجات السياحية الموجودة بالمحافظات الثلاثة و التي تعتبر وجهات سياحية عالمية متميزة.

و في سياق متصل، أكد مديري العموم و التسويق بالفنادق الثلاثة على حرصهم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الدولة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع و المواطنين والسائحين لتكون بمثابة رسالة طمأنينة للسائح وتشجيعه لزيارة المقصد المصري.

أدار الندوة الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، تضمن العديد من الأسئلة حول المطبخ المصري والأكلات المصرية التي تم إعدادها.

وزارة السياحة والآثار لمكتب الثقافي والتعليمي المصري مونتريال كندا الأكلات المصرية

الخبر التالى:

ماذا قال وزير التعليم على الأخبار المتداولة حول عقوبة إعطاء الدروس الخصوصية؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
53

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

284415

إجمالي الإصابات

16540

إجمالي الوفيات

232060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا