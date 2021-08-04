حدث في 8 ساعات| حقيقة وصول "متحور دلتا" إلى مصر.. وإغلاق جزئي لـ3 محطات مترو بالخط الثالث

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر اليوم، الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها صدور قرار جمهوري بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري، وتفقد رئيس الوزراء مشروعات "حياة كريمة" بقريتَي الأبطال والسلام بالإسماعيلية، وإغلاق جزئي لـ3 محطات مترو بالخط الثالث، وإعلان وزارة التموين صرف 25% من مقررات السلع لأصحاب البطاقات لشهر أغسطس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: