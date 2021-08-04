لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي - فيديو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يرصد لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي، قائلا : "على اسم المشير محمد حسين طنطاوي ربنا يارب يشفيه على خير".

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حفل تدشين الكراكة حسين طنطاوى بقناة السويس، بحضور عدد من المسئولين.

وزار مدبولي، ، ومرافقوه، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، حيث توجه إلى قرية التقدم بمركز القنطرة شرق، المستهدفة أيضا ضمن هذه المبادرة المهمة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكافة المباني الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتأً في الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعي خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة.