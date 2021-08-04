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مجلس علم في حي الحسين.. الأزهري والجفري يستضيفان وفود مؤتمر الإفتاء العالمي

05:15 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
مجلس علم في حي الحسين.. الأزهري والجفري يستضيفان وفود مؤتمر الإفتاء العالمي

جانب من الاستقبال

كتب - محمود مصطفى:

استضاف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، والحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، ضيوف مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي عقد على مدار اليومين الماضيين تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون" تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وحضر العلماء مجلس علم ثم إنشاد، في رحاب ساحة الإمام الحسين رضي الله عنه ، كان على رأس العلماء قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، الدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق، الشيخ نور قادري وزير الشؤون الإسلامية بباكستان الشيخ محمد الداغستاني من دولة داغستان، والدكتور علي حسن البحر من إندونيسيا، والسيد نورهدايات كسدي من إندونيسيا، والسيد أحمد رسوييف من دولة الشيشان، والدكتور عادل حسن حمزة من السودان، والشيخ سالم هاتيمانا من رواندا، والشيخ مصطفى سيباهيتش من بلجراد.

وترأس الدكتور أسامة الأزهري أمس جلسة بعنوان " تدريب المفتين عن بعد طريق للتأهل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية" بمؤتمر دار الإفتاء العالمي .

وشارك الأزهري أمس، في حفل تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وقال الأزهري خلال كلمته، في حفل تكريم المتفوقين، إن الحرص على قيام هذه المسابقة هي درة من الدرر التي تبقى وتذكر فتشكر، خاصة وأنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم .

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حي الحسين الدكتور أسامة الأزهري مؤتمر الإفتاء العالمي الأزهر الشريف الحبيب علي الجفري

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