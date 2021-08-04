بتكلفة 190 مليون جنيه.. "الكهرباء" توقع عقد تنفيذ توصيل التيار لـ20 ألف فدان شرق العوينات

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عقد بين شركة "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" ممثلة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، اليوم الأربعاء، بمبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية؛ لتنفيذ شبكة الكهرباء لمساحة إضافية تبلغ نحو 20 ألف فدان بشرق العوينات، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سيقوم بتمويل المشروع بتكلفة قدرها نحو 190 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية؛ لسد الفجوة الغذائية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لتدبير احتياجاتنا الغذائية.

وتقوم الوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق والمستمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء؛ نظرًا لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومي؛ حيث تعتبر مساحة 20 ألف فدان موضوع العقد المشار إليه من ضمن المساحة المستهدف استصلاحها وزراعتها، والتي تقدر بما يزيد على 300 ألف فدان بشرق العوينات، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمري القطاع الخاص؛ حيث ستتم زراعة الأراضي المستصلحة المشار إليها بمحاصيل استراتيجية، من أهمها محصول القمح، مما يعمل على تقليل الفجوة الغذائية وإقامة مناطق عمرانية وأنشطة اقتصادية جديدة تدعم الاقتصاد القومي.

وتستهدف الوزارة إنجاز المشروع قبل بداية شهر أكتوبر المقبل؛ بما يتيح الفرصة للحاق بموسم الزراعة الشتوي لهذا العام.

ويعد المشروع نموذجًا واضحًا لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقوات المسلحة؛ لخدمة وطننا الحبيب ورفاهية الشعب المصري.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومي.