أعراضه عنيفة ويصيب الأطفال أيضا.. هل وصل "متحور دلتا" إلى مصر؟

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدران بوزارة الصحة، لمصراوي، إن التحاليل التي أجرتها المعامل المركزية بالوزارة على عينات المصابين بفيروس كورونا المستجد - لم تظهر وجود حالات مصابة بالمتحور الجديد "دلتا".

وأشار الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الوضع الوبائي لكورونا في مصر لا يزال مطمئنًا لكننا نتخوف من الأيام المقبلة.

وفي تصريحات لمصراوي، الأربعاء: "إننا لن نرصد المتحور الجديد دلتا إلا بالتحاليل التي تُجرى في المعامل المركزية لوزارة الصحة، ومن ثم فإننا لم نشهد حالات مصابة بهذا المتحور حتى الآن".

وأوضح أن الحالات المصابة بكورونا ليست كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وتكون مصابة بنفس الأعراض القديمة والتقليدية للفيروس.

توقع بظهوره

وفي وقت سابق، قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع ظهوره خلال الأشهر القادمة، خاصة مع "دلتا" في الكثير من دول العالم، مع تأكد تفشيها في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

وكشف أن معدل العدوى بسلالة "دلتا" أعلى بأكثر من 50% من معدل عدوى بسلالة "ألفا"، المنتشرة في مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وأردف: "تحور الفيروس يثير الكثير من المخاوف لأنه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفعالية اللقاحات".

إصابات الأطفال

وحذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد نتيجة انتشار متحور دلتا.

وقال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمنظمة: "وجدنا زيادة في إصابة الأطفال بمتحور دلتا مقارنة بالتحورات الأخرى، ودخل بعضهم إلى المستشفيات نتيجة جسامة الأعراض".

وأشار إلى أن تحور دلتا أصبح الأكثر شيوعا في الفترة الأخيرة، ولدينا 15 دولة بإقليم شرق المتوسط من أصل 22 دولة أبلغت عن هذا التحور، وبعض البلدان في الإقليم ليس لديها القدرة على تحديد التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

وتابع: "التحور مُعدٍ للغاية وقمنا بتقدير مدى جسامة الأثر الخاص بهذا الفيروس ووجدنا أنه عنيف للغاية ويمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة".

إحصاءات صادمة

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 132 بلدًا حول العالم أبلغ عن اكتشاف المتحور دلتا، منها 15 بلدًا في إقليمنا حتى أواخر يوليو الماضي، في حين لا يزال المتحور ينتشر بسرعة، وسرعان ما سيصبح متحوّرًا سائدًا على الصعيد العالمي.

وأشارت إلى عدد من الإحصاءات الصادمة المتعلقة بأثر المتحور دلتا، إذ أشارت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور دلتا في المستشفيات يزيد بنسبة 120% في المتوسط على خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو خطر الدخول إلى وحدة العناية المركزة، فالمصابون بالمتحور دلتا تزيد احتمالية دخولهم العناية المركزة بنسبة 287% في المتوسط، وفق المنظمة.

وقالت إنه من ناحية أخرى، هناك عدد قليل من بلدان الإقليم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة والوفيات بسبب المتحور دلتا، ومعظم حالات الإصابة والوفاة التي أُبلِغ عنها كانت في صفوف غير الحاصلين على اللقاح، ولذلك تزداد الأهمية البالغة لحصول جميع البلدان على جرعات كافية من اللقاحات بسرعة، وحصول الأشخاص على اللقاح في أقرب فرصة تتاح لهم.

وأكدت الصحة العالمية أنه لا تزال أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا وغيره من المتحورات الأخرى هي الحفاظ على التدابير الوقائية المُثبَتة لحماية أنفسنا وغيرنا، ومنها الحصول على اللقاح مع الاستمرار في الوقت نفسه في الحفاظ على التباعد البدني، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتأجيل جميع التجمعات الاجتماعية، وإضافةً إلى ذلك، يُعَدُّ تكثيف جهودنا لتوسيع نطاق الحصول على لقاح كوفيد-19 وتوفره خطوةً مهمةً أخرى، لا سيما في بلدان الإقليم ذي الدخل المتوسط والمنخفض.