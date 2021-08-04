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تعيين "هاني إمبابي" مديرًا لمستشفى أحمد ماهر بالقاهرة

04:21 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
تعيين "هاني إمبابي" مديرًا لمستشفى أحمد ماهر بالقاهرة

مستشفى أحمد ماهر

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، ندب الدكتور هاني محمد إمبابي، زميل جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي؛ للقيام بأعمال مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي.

ونص القرار الذي حمل رقم 470 لسنة 2021، وحصل عليه مصراوي، على أن يشغل هاني إمبابي منصبه لمدة 3 شهور اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

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مستشفى أحمد ماهر هاني إمبابي محمد فوزي السوده هيئة المستشفيات التعليمية

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