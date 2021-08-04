بعد قرار السيسي بتخفيف عقوبة الإعدام لهندي.. ما النص الدستوري الذي استند إليه الرئيس؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندي إلى عقوبة السجن المؤبد.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بتخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن الهندي رامونا باجو إيانا في القضية رقم 951 لسنة 2016، جنايات قسم مرسى علم المقيد برقم 26 لسنة 2017 كلى البحر الأحمر إلى عقوبة السجن المؤبد.

قرار تخفيف العقوبة جاء وفقا لصلاحية رئيس الجمهورية في دستور 2014 بنص المادة 155، التى تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."

كما جاء في نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية:، بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وبناء على ما تم عرضه على وزير العدل، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تم إصدار القرار.

السيسي يقرر تخفيف عقوبة الإعدام على هندي للحبس المؤبد​