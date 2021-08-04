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السيسي يقرر تخفيف عقوبة الإعدام على هندي للحبس المؤبد

03:09 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
السيسي يقرر تخفيف عقوبة الإعدام على هندي للحبس المؤبد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندي إلى عقوبة السجن المؤبد.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بتخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن الهندي رامونا باجو إيانا في القضية رقم 951 لسنة 2016، جنايات قسم مرسى علم المقيد برقم 26 لسنة 2017 كلى البحر الأحمر إلى عقوبة السجن المؤبد.

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