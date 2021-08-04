تحذير رسمي لسائقي "النقل الثقيل" على طريق الصعيد الصحراوي

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

وبحسب بيان لوزارة النقبل، شمل التطوير توسعة الطريق الرئيسي ليكون 3 حارات بكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة علي جانبي الطريق الرئيسي 3 حارات رصف أسفلتي في الإتجاه من القاهرة إلى المنيا، و3 حارات رصف خرساني في الاتجاه من المنيا إلى القاهرة، وطريق الخدمة مصمم إنشائياً لتحمل الأحمال الثقيلة خاصة للشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلي القاهرة.

وقالت الوزارة إنه أثناء متابعة حركة السير على الطريق وبعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى وتشغيلها تجريبياً أمام حركة المرور، تلاحظ عدم التزام شاحنات النقل الثقيل بالسير على طريق الخدمة والسير على الطريق الرئيسي غير المصمم لتحمل الحمولات الثقيلة، مما قد يتسبب في ظهور عيوب بسطح رصف الطريق ووقوع الحوادث لعدم فصل حركة سير شاحنات النقل الثقيل عن السيارات الملاكي.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الطرق والكباري وإدارات المرور المختصة بوزارة الداخلية للمرور على الطريق اعتباراً من أمس الثلاثاء لمتابعة حركة السير علي الطريق، وضبط الشاحنات المخالفة.

وضبطت اللجنة 20 مخالفة خلال 24 ساعة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة مستمرة في آداء عملها خلال الأيام المقبلة لحين فرض الانضباط المطلوب على الطريق وقيام شاحنات النقل الثقيل بالالتزام بالسير علي طريق الخدمة.

وطالبت وزارة النقل قائدي شاحنات النقل الثقيل الإلتزام بالسير علي طريق الخدمة المصمم خصيصاً لمرورها لتأمين حركة المرور علي هذا الطريق الحيوي المهم بفصل حركة سير النقل الثقيل عن السيارات الملاكي وحفاظاً علي الاتثمارات الهائلة التي تم إنفاقها في تطوير الطريق مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين.

وكانت وزارة النقل الجاري، أعلنت خطتها لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده إلى طرقين على الحدود الجنوبية بطول 1155 كيلومتر بتكلفه 26 مليار جنيه، و فقاً لأعلى معايير الجودة و المواصفات الفنية العالمية، حيث يعتبر الطريق جزء رئيسي من محور القاهرة - كيب تاون المار بـ 9 دول افريقية بطول 10228 كم .