محافظ القاهرة: صرف 165 مليون جنيه تعويضات محور عدلي منصور حتى الآن

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحي المطرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 60 عقار في حيي السلام أول والمطرية من إجمالي 159 عقارا منهم 55 عقارا بحي المطرية، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة والتي بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، أن شركات المرافق (المياه والصرف الصحي والكهرباء) بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلي منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلي منصور الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحي السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة، والسلام، وعين شمس وينتهي بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.