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اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

01:34 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة مساء اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، دون حضور شعبي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم بث الاجتماع عبر القنوات المسيحية المختلفة وصفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc الخاصة بالكنيسة والتي تبث عبر الإنترنت.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وتحدث البابا في عظته عن رسالة الفرح رقم ٦، حيث تحدث عن الفرح الذي كتب عنه وعاشه القديس بولس الرسول وهو في السجن.

البابا تواضروس فيروس كورونا القنوات المسيحية الكنيسة القبطية

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