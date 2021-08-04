مصدر بـ"الكهرباء": 287 مليار جنيه تكلفة مشروعات إنتاج الكهرباء.. واستقرار العمل بجميع المحطات

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات إنتاج الكهرباء تشهد استقرارًا وانتظامًا في عمليات توليد وإنتاج الكهرباء بطريقة منتظمة، مؤكدًا أن جميع شركات الإنتاج لم تتأثر المحطات أو الوحدات التابعة لها بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن السبب وراء ذلك هو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة وفقًا للبرنامج الزمني للصيانة، وكذلك تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات، مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة، وعلى الأخص في ما يتعلق بتحميل وصيانة وحدات التوليد، وبما يتفق مع مقتضيات التشغيل الاقتصادي؛ لضمان التشغيل الأمثل من النواحي الفنية والاقتصادية.

ونوه المصدر بأنه تم الانتهاء من إنشاء 26 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة، بإجمالي قدرات 26 ألف ميجا وات؛ وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي، موضحًا أن إجمالي استثمارات الوزارة في إنتاج الكهرباء بلغ 287 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أن شركات الإنتاج تقوم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك أيضًا إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة إلى الطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وطبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، وكذلك القيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة.