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تعرف على 14 طريقة لإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة

12:01 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
تعرف على 14 طريقة لإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة

عداد الغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول، خلال بيان لها أمس، عددا من الوسائل المستحدثة التي يمكن للمواطنين من خلالها تبليغ قراءات عدادات الغاز الطبيعي وتيسير سداد الفواتير.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أهم هذه الوسائل التي ذكرتها وزارة البترول وهي:

- تسجيل القراءة وسداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة الغاز على الإنترنت (www.petrotrade.com.eg).

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلى على المحمول.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال تطبيق الشركة على المحمول والذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقعي جوميا وماي فوري على الإنترنت.

- إبلاغ القراءة من خلال التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

- إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم (09000727) أو المحمول على رقم (5727).

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم (1122).

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب شركة الغاز المتوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصراف الآلي لبنوك مصر وبلوم والأهلي المتحد.

- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الاستيكر الخاص بالشركة والذي يتم لصقه على باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر، ومحفظة بنك الإسكندرية، ومحفظة بنك QNB.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبايل في قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور وآب ستور.

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