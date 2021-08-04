"التموين": 400 محل شاركت في الأوكازيون.. وحملات يومية للتأكد من جودة السلع

كتب- محمد سامي:

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية، حول عدد المحلات التي شاركت ‏في الأوكازيون.

وأكد التقرير الوارد من القطاع أن عدد المحلات المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني.

وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون؛ للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

ونوه التقرير بأن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يومياً مع المديريات لتسيير حملات علي ‏المحلات المشاركة، وأن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل حصول المحلات ‏على أذون المشاركة في الأوكازيون، تنفذ على الأرض بكل مديرية ويتم ‏متابعة ذلك يوميًّا.

وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تلقى تقريراً من المركز الإعلامي حول إقبال المواطنين على المحلات ‏المشاركة في الأوكازيون.

وأكد التقرير الوارد من المركز الإعلامي ‏وجود إقبال ملحوظ على المحلات التجارية المشاركة، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة بالمحلات المشاركة في الأوكازيون تبدأ من ‏‏10% وتصل إلى 50% ببعض المحلات التجارية.

وكشف التقرير الوارد من مدير المركز الإعلامي أن ‏المواطنين قد أثنوا على بدء الأوكازيون، مشيرين إلى أنهم يستفيدون من التخفيضات الموجودة به وتزيد ‏من قدرتهم الشرائية أيضاً.

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