"التموين": 400 محل شاركت في الأوكازيون.. وحملات يومية للتأكد من جودة السلع
كتب- محمد سامي:
تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية، حول عدد المحلات التي شاركت في الأوكازيون.
وأكد التقرير الوارد من القطاع أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني.
وأضاف قطاع التجارة الداخلية أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون؛ للتأكد من جودتها وإعلان الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.
ونوه التقرير بأن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يومياً مع المديريات لتسيير حملات علي المحلات المشاركة، وأن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل حصول المحلات على أذون المشاركة في الأوكازيون، تنفذ على الأرض بكل مديرية ويتم متابعة ذلك يوميًّا.
وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تلقى تقريراً من المركز الإعلامي حول إقبال المواطنين على المحلات المشاركة في الأوكازيون.
وأكد التقرير الوارد من المركز الإعلامي وجود إقبال ملحوظ على المحلات التجارية المشاركة، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة بالمحلات المشاركة في الأوكازيون تبدأ من 10% وتصل إلى 50% ببعض المحلات التجارية.
وكشف التقرير الوارد من مدير المركز الإعلامي أن المواطنين قد أثنوا على بدء الأوكازيون، مشيرين إلى أنهم يستفيدون من التخفيضات الموجودة به وتزيد من قدرتهم الشرائية أيضاً.
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