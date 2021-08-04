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الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري

11:11 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة – مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بترقيات التمثيل التجاري، وفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء.

وشملت الترقيات تعيين مستشار تجاري في وظيفة وزير مفوض تجاري وهي نها محمد كمال، وتعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجاري وهم تامر السيد محمد ، حسام الدين هاني نجم ،عمرو فاروق البكرى، ياسر حسن حجازي، حسن ممدوح حريز.

كما شمل التعيين، محمد محسن المغربى ،محمد حلمى نبوى، طارق عبد الحميد قشوع ،إسلام أحمد أبو زيد، سيف الله يوسف خالد، محمد حسانين إسماعيل، حازم محمود غالب، عمرو عاشور الكيلاني، المعتز بالله على إسماعيل، شريف عبد الله عرفان، إيهاب محمد صلاح الدين، مطر حسين الموافي، هشام محمد رشاد .

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.

الرئيس السيسي ترقية أعضاء بالتمثيل التجاري ترقيات التمثيل التجاري نيفين جامع

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