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جامعة الأزهر تعلن موعد اختبارات القدرات

10:26 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
جامعة الأزهر تعلن موعد اختبارات القدرات

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، السبت المقبل.

وقال الشربيني في بيان له، الأربعاء، أن الطالب الذي يرغب في التسجيل لإجراء اختبار القدرات يتمكن من ذلك من خلال رابط مخصص سيتم إعلانه على الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي لكل طالب، ومن خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك بعد سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.

وأكد الشربيني أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يشهد تطورًا كبيرًا في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي، وبدعم ومتابعة من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

جامعة الأزهر اختبارات القدرات محمد الشربيني موعد اختبارات القدرات

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