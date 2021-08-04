مدبولي يشهد اليوم تدشين الكراكة حسين طنطاوي ويتفقد مشروعات الإسماعيلية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حفل تدشين إحدى الكراكات الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تحمل اسم المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع إنشاء صومعة أبوصوير بالإسماعيلية، فضلا عن القيام بجولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية.

والكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وصلت فجر الثلاثاء الماضي قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس "Tai An Kou"، قادمة من ميناء روتردام في هولندا.

وتتمتع الكراكة "حسين طنطاوي" بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطسها 5.5 متر، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو مترات، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.