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السكة الحديد تكشف سبب تعطل حركة القطارات: سقوط بوجي ولا إصابات أو وفيات

10:18 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
السكة الحديد تكشف سبب تعطل حركة القطارات: سقوط بوجي ولا إصابات أو وفيات

حركة القطارات

كشفت هيئة السكك الحديدية سبب توقف حركة القطارات على خط الصعيد. وقالت، في بيان صادر صباح اليوم، إنه في تمام الساعة 02.15 أثناء تخزين قطار 188 روسي القاهرة / أسوان علي المخزن بمحطة طما لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وأضاف البيان: تم تحريك الاوناش للتعامل مع الواقعة والسـ 4.50ـاعة تم ترك العربة السابعة وتم تحرك وسفر قطار 188 وعودة الحركة علي الخط الطالع وهذه الواقعة تسببت فى تأخير بعض القطارات.

وتقدم هيئة السكك الحديدية اعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير.

حركة القطارات تعطل حركة القطارات هيئة السكك الحديدية خط الصعيد محطة طما سقوط البوجي لعربة قطار

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