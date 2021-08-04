الري: ارتفاع منسوب النيل وتزايد المياه الواردة للسد العالي.. وإجراءان عاجلان

أعلنت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، رصدها ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وزيادة المياه الواردة لبحيرة السد العالي نتيجة تزايد الأمطار على دول المصب.

واجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيراً لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافية لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.