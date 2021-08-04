حدث ليلاً| 21 مصابًا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالسويس.. بايدن يدعو حاكم نيويورك للاستقالة

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

53 حالة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

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العفو الدولية تطالب بإلغاء تجريم أنشطة الإنقاذ البحري للمهاجرين

طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بإلغاء تجريم الإنقاذ البحري، وذلك بعد نحو أربع سنوات من احتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "إيوفنتا" في إيطاليا واعتقال طاقمها.

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بلينكن يؤكد التزام واشنطن "القوي والدائم" تجاه أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة "القوي والدائم" تجاه أفغانستان.

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وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

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إصابة 21 عاملاً في تصادم سيارة نقل بأتوبيس في السويس (صور)

أصيب 21 عامل في حادث تصادم اتوبيس كانوا يستقلونه، بسيارة نقل في طريق "الأدبية - السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام.

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السودان: تشكيل لجنتين لتنفيذ ومتابعة مسار منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار، ووزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، وممثلي المنطقتين والجهات ذات الصلة.

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بايدن يدعو حاكم نيويورك للاستقالة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة من منصبه اليوم الثلاثاء.

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الصحة تنشر صورًا لأول طفلة تحصل على علاج ضمور العضلات

نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا لأول طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، جرى حقنها بالعلاج الچيني داخل مركز مستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

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العثور على زعيم منظمة بيلاروسية معارضة مشنوقًا في منفاه بكييف

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم أنها عثرت على جثة الناشط البيلاروسي فيتالي شيشوف في العاصمة كييف، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائه، وذلك بعدما قال لبعض الأشخاص إنه يشعر بالاضطهاد بشكل متزايد، وفقا لتقارير إعلامية.

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سعر الخبز ورسالة لأهل الريف.. ماذا قال السيسي للإعلاميين؟

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين على المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن التعدي على تلك الأراضي هو القضية الأساسية في الريف المصري.

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وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع نظيرها الجزائري التوصل لتسوية سلمية للأزمة في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد.

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خطاب لمجلس الأمن يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية

اعتبرت بريطانيا ورومانيا وليبيريا في خطاب لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، أن استهداف الناقلة "ميرسر ستريت" التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي يشكل "تهديدًا لأمن الملاحة البحرية" حسبما ذكرت فضائية "الشرق".

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واشنطن: تفجير كابول اليوم يحمل بصمات طالبان

أدانت الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء، التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء مشيرة إلى أنه يحمل بصمات حركة طالبان، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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تحركات شعبية بمختلف أنحاء لبنان عشية الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت

شهدت العديد من المدن اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات متعددة عشية الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري وذلك لإحياء ذكرى ضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، فضلا عن تعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

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الاتحاد التونسي للشغل: نريد حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة

أبدى الاتحاد التونسي للشغل رغبته في وجود حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة.

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