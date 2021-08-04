حرارة شديدة ورطوبة.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة التي تم تسجيلها 40.3 درجة مئوية على القاهرة، و43 درجة على أسيوط ٤٥ على الخارجية و38 درجة علي السلوم.

أضافت الهيئة أن حالة الطقس تستمر على هذا المعدل وهذه الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لنهاية الأسبوع الجاري، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

وتابعت الهيئة: "تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار جنوبا عند مدينتي حلايب وشلاتين".​