أماكن وأسعار.. الإسكان تبدأ حجز "سكن لكل المصريين 2" الأحد المقبل

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين 2" الأحد المقبل لمتحدى الإعاقة فقط، ويوم 15 أغسطس لكل المواطنين، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تتواجد شقق محدودي الدخل في محافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

أضافت أن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح إعلان خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

وتابعت: تتواجد الوحدات بمدن: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

وأضافت أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 100 و120، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg

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