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جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم أراضي بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع

03:01 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
جهاز القاهرة الجديدة يعلن تسليم أراضي بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن "للعاملين بالخارج" بالحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بجميع المراحل، بالمنطقة H من 1 : 25، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 126 : 158، والقطعة 173، يوم الأربعاء 11/8/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 17/8/2021، والقطع من 26 : 30، يوم الخميس 19/8/2021، والقطع من 43 : 75، يوم الأحد 22/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 101 : 124، يوم الخميس 26/8/2021.

وأضاف: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الرابع بالمرحلة الخامسة والتكميلية بالمنطقة K ، أرقام ( 7 – 27 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 67 - 91 )، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع أرقام ( 93 – 94 – 97 – 98 – 99 - 100 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 129 – 130 – 131 - 135 )، يوم الخميس 2/9/2021، والقطع أرقام ( 136 – 137 – 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 145 – 146 – 147 – 149 – 159 – 163 – 165 – 167 – 170 – 171 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 188 – 190 – 193 )، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع أرقام ( 194 – 195 – 196 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 212 – 213 – 214 – 216 – 217 – 220 - 222)، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

وأكد: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة I ، ( 2 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 )، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع أرقام ( 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 63 – 68 – 69 – 70 – 75 – 86 – 88 – 89 – 90 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 )، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع بالمنطقة J ، أرقام ( 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 -31 – 32 – 33 – 34 – 37 – 38 )، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع أرقام ( 39 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 72 - 70 – 71 – 72 - 73 – 74 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 )، يوم الخميس 16/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة B ، أرقام ( 22 – 29 – 30 – 31 – 32 – 58 – 59 – 64 – 66 – 76 – 78 – 79 – 105 – 106 – 107 – 108 – 114 – 116 – 142 - 143 – 144 – 145 – 154 )، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع أرقام ( 155 – 166 – 170 – 171 – 173 – 174 – 175 – 176 – 187 – 188 – 189 – 214 – 215 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 240 – 241 – 242 – 243 – 244 – 247 – 248 - 249)، والقطعة 275 بالمنطقة A، يوم الثلاثاء 21/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 26/9/2021 لمن تخلف عن الاستلام.​

أراضي بيت الوطن القاهرة الجديدة الحي الرابع

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