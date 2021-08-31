الحجز مستمر.. الإسكان: 80 ألف شقة بالطرح الجديد بـ"سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين تتضمن أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، وهذه المرحلة الحجز مستمر بها حتى يوم 9 سبتمبر، بعد فتح باب الحجز 8 أغسطس الجاري.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية، أن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين، يتضمن وحدات جهة للتسلي وآخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات، حيث تتضمن شقق محدودي الدخل بمساحات 75 مترا و 90 مترا بأسعار تبدأ من 164 ألف وحتى 310 ألف جنيه، بجانب شقق الإسكان المتوسط والتى تبدأ من 100 متر وحتى 110 و120 مترا.

وأوضحت أن المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري حجمها 100 مليار جنيه بفائدة 3% متناقصة وهذه الفائدة لم تحدث قبل ذلك، لافتة إلى أن مقدم الحجز لمحدودي الدخل 10%، فيما ويتراوح بين 15 إلى 20% لمتوسطى الدخل حسب سعر الشقة، إذا كانت اقل من مليون و100 ألف يكون المقدم 15%، ولو اعلى من ذلك وأقل من مليون و400 ألف يكون المقدم 20%.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن كراسات الشروط يتم شراؤها من مكاتب البريد وسداد مقدم جدية الحجز أيضًا، ثم يتم ارفاق الأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني للصندوق.