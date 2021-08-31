تحفيز الطيران الداخلي وإنشاء وحدة تصوير.. 15 قرارًا وتوجيهًا لتنشيط القطاع السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

ناقش مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارات وملفات القطاع، وتم خلال الاجتماع إحاطة أعضاء اللجنة باعتماد مجلس الوزراء للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

ويرصد "مصراوي" القرارات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على النحو التالي:

1- مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية اعتبارًا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022.

2- مد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية اعتبارًا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

3- استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) في إطار ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل.

4- دمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً.

5- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد مرور 40 عاماً على إنشائها، والذي تضمن استحداث ودمج العديد من الإدارات منها استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة.

6- دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

7- ضرورة تعزيز التنسيق بين المكاتب الداخلية للوزارة وللهيئة ومكاتب المجلس الأعلى للآثار وتطوير منظومة عمل هذه المكاتب بما يساهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

8- الانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

9- التنسيق لعقد عدد من ورش العمل في أقرب وقت لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه.

10- الانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تغطية الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر.

11- مناقشة خطة المعارض السياحية الدولية التي ستشارك بها الهيئة للعام المالي 2021/2022.

12- مناقشة مقترح تنظيم فعالية سنوية كبرى ذات مردود سياحي بأحد المحافظات السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

13- مناقشة الترويج لمُبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في المدن السياحية المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الصور والفيديوهات عن ذلك.

14- إعداد وتجهيز معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر افتتاحه في نوفمبر القادم.

15- مناقشة الاستفادة من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج في الترويج السياحي لمصر في ظل قيام الوزارة بتخصيص جناح بهذه المعارض لعرض مجموعة من المواد الدعائية من صور وفيديوهات للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز المنتجات السياحية المختلفة.