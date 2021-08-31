وزير القوى العاملة ومحافظ البحر الأحمر يزرعان 1500 شجرة ضمن مبادرة "هنجملها"

القاهرة - أ ش أ:

دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي 1500 شجرة زيتون مثمرة داخل حديقة الأسرة بالمحافظة ضمن مبادرة (هنجملها) والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم الثلاثاء بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة أفضل) والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقال سعفان "إن المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين"، مؤكدا أهمية مبادرة (هنجملها) لزيادة المساحات الخضراء، موضحا ضرورة المساعدة في تشجيع مبادرة (اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل)؛ اتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

من جانبه، قال محافظ البحر الأحمر إن المرحلة القادمة ستكون المحافظة هي الأولى بعد أن يتم زيادة التشجير إلى 1500 شجرة أخرى لتصل إلى 3000 شجرة.

وبدوره.. أشار محمد قبطان منسق عام مبادرة (هنجملها) إلى أن المبادرة تهدف لزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.