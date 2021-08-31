Masrawy logo white

محافظة القاهرة: إزالة 253 عقارً​ا بعزبة أبوقرن.. وتسكين 783 أسرة بمدينة معا

05:28 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
محافظة القاهرة: إزالة 253 عقارً​ا بعزبة أبوقرن.. وتسكين 783 أسرة بمدينة معا

جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبي

كتب- محمد نصار:

أجرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لموقع إزالات عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر المستجدات وما تم من إزالات ونسبة التنفيذ وللوقوف على جميع الأعمال وتذليل أي مشكلات أو عقبات إن وجدت.

وصرحت نائب المحافظ بأن أعمال الإزالة الجارية قد أسفرت حتى اليوم عن الانتهاء من إزالة 253 عقارا وتسكين 783 أسرة من أصل 4750 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة معا بحي السلام.

والتقت عبدالمنعم، باللواء خالد شحاته، رئيس حي مصر القديمة، واستمعت لشرح بشأن ما تم خلال الأيام الماضية من أعمال وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الإزالات والتسكين.

وبحسب بيان للمنطقة الجنوبية، أبدى سكان عزبة أبوقرن عن سعادتهم البالغة بعد نقلهم لحي السلام واستلام وحداتهم الجديدة والبديلة ورضاهم عن تغيير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن حماية أطفالهم من المخاطر التي تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية.

وشددت على أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل حيث إنها قد وجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة، وضرورة تكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال دون أي تعطيل وفي الوقت المحدد لذلك.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها وما تتضمنه من مخططات للتطوير تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع عين الحياة بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة كالتي يتم إنشاؤها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان تحتوي على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى وصولا لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.

جيهان عبدالمنعم عزبة أبوقرن محافظة القاهرة إزالة عقارات

الخبر التالى:

رئيس الوفد يستمع لمقترح مشروع قانون الرياضة الجديد من اللجنة النوعية المكلفة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تنسيق الجامعات الخاصة|هل تنخفض الحدود الدنيا في المرحلة الثانية؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا