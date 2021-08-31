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هيئة جودة التعليم تعتمد 3 مؤسسات "تعليم عالي".. و173 مدرسة

05:18 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
هيئة جودة التعليم تعتمد 3 مؤسسات "تعليم عالي".. و173 مدرسة

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

كتب - محمد سامي:
أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، 3 قرارات جديدة بشأن اعتماد مؤسسات تعليم عالي.

ونصت القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 208، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، على اعتماد: كلية طب الأسنان جامعة الاسكندرية، كلية التكنولوجيا الحيوية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، قرر المجلس اعتماد ١٧٣ مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ضمان جودة التعليم اعتماد المؤسسات التعليم العالي

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