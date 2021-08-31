"عربية النواب": ثوابت مصر تجاه ليبيا واضحة وحاسمة وعلى المجتمع الدولي دعمها

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الملف الليبي والتي طرحها السفير سامح شكري وزير الخارجية، أمام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة.



وقال أباظة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الرؤية المصرية بشأن ليبيا واضحة وحاسمة، وأكبر دليل على ذلك تأكيد السفير سامح شكري، في كلمته، موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كل جوانب القضية الليبية.



وأعلن النائب اتفاقه مع تأكيد السفير سامح شكري الدور المهم المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المستقرة.



وأكد أباظة ضرورة الأخذ برؤية مصر وتأكيد وزير الخارجية ضرورة الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًّا لحالة الانقسام الليبي، بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويُعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أية مصالح ضيقة.





وطالب النائب المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله مساندة ودعم رؤية مصر لإعادة الأمن والاستقرار داخل دولة ليبيا الشقيقة، ولتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية للشعب الليبي الشقيق، مناشدًا جميع القوى السياسية والمؤسسات الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبى تغليب المصالح القومية لليبيا والسير قدمًا لتنفيذ خارطة الطريق.