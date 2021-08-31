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الرقابة الإدارية تضبط عصابة جديدة لسرقة الحسابات البنكية (تفاصيل)

04:55 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الرقابة الإدارية تضبط عصابة جديدة لسرقة الحسابات البنكية (تفاصيل)

كتب- أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إنها تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها.

وأضاف البيان الصحفي: الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم ، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تشكيل عصابي سرقة عملاء البنوك الرقابة الإدارية سرقة الحسابات البنكية

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