نجاح كبير لقيادات جامعة القاهرة.. برلماني يشيد بارتفاع نسبة مشاركة المرأة بمناصب الجامعة إلى 47%

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية داخل جامعة القاهرة إلى 47% بمثابة نجاح كبير لقيادة هذه الجامعة العريقة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.



وقال المير، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن المرأة في جامعة القاهرة لم تتول المناصب القيادية إلا من خلال تميزها، وإنها تستحق أن تعتلي المناصب القيادية بالجامعة؛ لأنها قادرة على تحقيق النجاح في هذه المواقع، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك هو التأكيد الواضح والصريح من الدكتور الخشت الذي أعلن أن تولي المرأة العديد من المناصب القيادية بالجامعة جاء لتميزهن ودورهن الكبير في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، هو مما لا شك فيه كان له دور كبير في نجاح الجامعة على كل المستويات؛ سواء مشروعات التطوير والبنية التحتية للجامعة والنشر العلمي الدولي وتحسين مركز الجامعة دوليًّا في كل التصنيفات العالمية؛ لتميزهن في تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها الجامعة في كل المجالات خلال الفترة الماضية.



ووجه المير التحية والتهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت، ولجميع قيادات الجامعة، بعد أن وصلت نسبة المرأة في تولي منصب العمادة على مستوى كليات ومعاهد الجامعة إلى نحو 34.6% من عدد عمداء الجامعة، وفي كليات ذات تأثير مباشر على العملية البحثية وأيضًا خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى 65% من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب والذين يسيرون العملية الدراسية والامتحانية، و44% من وكلاء الدراسات العليا والذين يتولون الإشراف على الدراسات العليا من الدبلومات والماجستير والدكتوراه ومتابعة النشر العلمي الدولي، و48% من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودورهن في تقديم الخدمات للمجتمع المحيط والطلاب داخل الجامعة.

وأكد النائب: إننا ولأول مرة نرى هذه المشاركة غير المسبوقة من المرأة في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية؛ وهو ما يؤكد حرص رئيس جامعة القاهرة على التنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي المرأة المواقع القيادية داخل مؤسسات الدولة.



وكان الدكتور الخشت قد أوضح أنه فضلًا عن الإحصائيات السابقة في العمادة ووكلاء الكليات تستحوذ المرأة على نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام العلمية داخل كل الكليات، مؤكدًا أن اهتمام إدارة جامعة القاهرة بالمرأة وتوليها القيادة في العديد من القطاعات، صاحبه أيضًا تأكيد الجامعة والعمل على الارتقاء بهن من خلال التدريب والتأهيل المستمر؛ حيث لا تدخر الجامعة جهدًا في دعم أي نشاط أو فاعلية يكون لها تأثير في الارتقاء بمهارتهن، وهو ما ظهر جليًّا بعد تولي المسؤولية وانعكس بشكل إيجابي على تسيير منظومة العمل وتطويرها.



وأكد رئيس جامعة القاهرة أن سياسة تمكين الكفاءات نابعة من إيماننا بالتكافؤ التام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات؛ وهو ما انعكس في محيطنا المهني من خلال تولي المرأة أكبر عدد من المناصب القيادية في جامعة القاهرة، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الجامعة العريقة، وهن بالتأكيد جزء مهم وأساسي في كل نجاحات الجامعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.